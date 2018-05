Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Avem posibilitatea sa schimbam, eu am votat pentru persoana care sunt ferm convins ca va face fata, pentru un primar care ste cel mai bun. Ii indemn pe toti sa voteze candidati reali. Sunt necesare abordari profesioniste fara geopolitica."

Alegerile locale in Chisinau au loc astazi, 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.