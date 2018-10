Presedintele turc, asteptat la Guvern. Pavel Filip urmeaza sa se intalneasca cu Recep Erdogan - FOTO

"Premierul Pavel Filip va avea astăzi, 17 octombrie, o întrevedere cu preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

Ora 17.30 – Întâmpinarea preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, de către prim-ministrul Pavel Filip

(Casa Guvernului, intrarea centrală)

ora 17.35 – Fotografie de protocol comună a celor doi oficiali

(Casa Guvernului, intrarea din str. Puşkin, et. I)

ora 17.40 – Întrevederea premierului Pavel Filip cu preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

(Casa Guvernului, intrarea din str. Puşkin, et. I)

Notă: Reprezentanţii mass-media vor putea lua imagini protocolare de la eveniment

ora 18.40 – Semnarea documentelor bilaterale

(Casa Guvernului, intrarea din str. Puşkin, et. I)"

Presedintele Turciei a fost decorat cu cea mai inalta districtie din Republica Moldova. Recep Erdogan a declarat ca este fericit sa se afla la noi in tara si ca in semn de multumire va transmite in cel mai scurt timp o copie a sabiei lui Stefan cel Mare si Sfant.