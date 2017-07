Presedintele Ucrainei promite ca va ajuta Moldova sa recapete Transnistria. Rusia are in continuare 1.200 de militari in zona

Presedintele ucrainean Petro Porosenko si premierul Pavel Filip au deschis un punct comun ucraineano-moldovean de control la frontiera a carui parte moldoveana se afla in regiunea separatista moldoveana Transnistria.

Porosenko a declarat la finalul ceremoniei de inaugurare, luni, la punctul de control Cuciurgan-Pervomaisk, ca Kievul este pregatit sa contribuie la ”restaurarea deplina a integritatii teritoriale a Republicii Moldova”.

”Noi, Ucraina, suntem pregatiti sa facilitam restaurarea integritatii teritoriale si suveranitatii Republicii Moldova pe cat putem si sa facem tot ceea ce putem pentru a restaura ceea ce a fost provocat in urma cu 25 de ani si are consecinte asupra a sute de mii de oameni care traiesc astazi in Transnistria”, a declarat Porosenko intr-o conferinta de presa comuna cu Filip in regiunea Odesa, potrivit Kiev Post.

Lideri separatisti transnistreni prorusi au condamnat deschiderea acestui punct de control comun ucraineano-moldovean. Ei au denuntat punctul drept un pas inainte catre impunerea unei blocade economice.

Filip a respins insa aceste acuzatii drept ”niste speculatii”. ”Este ciudat sa auzi niste speculatii despre o asa-zisa blocada a Transnistriei de catre autoritatile moldovene si ucrainene”, a declarat Filip, citat de Kiev Post.

”Ar trebui sa vedem ca exporturile de produse catre Ucraina din acest teritoriu, de exemplu in 2016-2016, a atins aproape zece milioane de dolari, iar 60% din exporturile generale din aceasta regiune merg in state UE”, a subliniat Filip. Liderii transnistreni ar putea sa fie nemultumiti de un asemenea export catre state ale Uniunii Europene, a adaugat Filip.

Regiunea separatista moldoveana prorusa Transnistria se invecineaza cu regiunea ucraneana Odessa. Tiraspolul si-a proclamat independenta fata de Chisinau in 1990. Cele doua parti au purtat un scurt dar sangeros razboi in 1992, incheiat in urma unei interventii militare ruse de partea Transnistriei, a carei independenta nu este recunoscuta de vreun stat din comunitatea internationala, nici macar de Moscova.

Rusia mentine 1.200 de militari in regiunea separatista moldoveana prorusa, in pofida indemnurilor repetate ale Chisinaului de a retrage militarii si a-i inlocui cu o forta internationala de mentinerea pacii.