Preturi fierbinti in piete. Desi e sezonul fructelor si al legumelor, acestea costa destul de mult. Iata cat trebuie sa scoti din buzunar - VIDEO

La piata din sectorul Rascani, preturile ard – coapte si mustoase la fel ca fructele intinse la tarabe. Sa le luam pe rand. Incepem cu piersicele si caisele pentru ca e vremea lor si sunt din plin in livezi. In jur de 30 de lei trebuie sa dai pentru un kilogram.

Pretul la capsune si la cirese a luat foc pentru ca a trecut sezonul lor, explica vanzatorii. Cirese se vand si la 60 de lei, iar prunele costa in jur de 50 de lei. Iar pepenele verde si cel galben e scump pentru ca, dimpotriva, inca nu a venit vremea lor.

Pepene rosu – 10 lei, pepene galben – 18-30 de lei.

Aceste doua doamne si-au luat trei caserole mici cu fructe si au platit ...180 de lei. Isi permite, spune aceasta femeie – are pensie, dar si copii peste hotare.

Cei care pot sa indure aglomeratia din Piata Centrala, pot face economie de cativa lei. Acolo fructele si legumele sunt ceva mai ieftine. Piersicele costa 10 lei, caisele de la 10 pana la 20 de lei, zmeura – 18 lei, iar coacaza – 30.

Matusa Valentina, venita de la Magdacesti, si-a instalat caldarusa, langa o taraba si trimite piersicele in pungile clientilor la cel mai mic pret – 8 lei. Cumparatorii - pe unde se mai targuiesc, pe unde mai rabda greutatea preturilor – cu poftele nu te pui. In timp ce vanzatorii vin cu promisiuni si prognoze optimiste.

“Se vor mai ieftini, cand va fi sezonul lor.”

Potrivit Biroului National de Statistica in iunie anul acesta, preturile fructelor au fost cu aproape 19 la suta mai mari decat in aceeasi perioada a anului trecut, iar legumele au costat cu peste 33 la suta mai mult decat acum un an.