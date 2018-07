Preturile la carburanti ar urma sa fie modificate odata la trei luni si nu la fiecare doua saptamani, astfel incat soferii sa nu se mai planga pe scumpiri neintemeiate. Proiectul, pe ordinea de zi a legislativului

VIDEO IN CURAND

Deputatul neafiliat, Vladimir Cernat a propus sa fie facute modificari la Legea privind piata produselor petroliere, astfel incat ANRE sa calculeze trimestrial preturile plafon la carburanti, iar in aceasta perioada sa poata interveni doar in doua cazuri.

Vladimir CERNAT, DEPUTAT NEAFILIATL: “In momentul maririi acestui pret la Platz cu 10%, agentia are dreptul sa intervina numai in urma adresarii operatorilor petrolieri, dar daca avem, invers, o scadere de 10%, atunci agentia este obligata sa intervina in reglementarea acestor preturi.”

Fostul sef de la ANRE, Victor Parlicov nu crede ca asta ar putea fi o solutie.

Victor PARLICOV, FOST SEF ANRE: “Si atunci care e diferenta intre 3 luni si 2 saptamani? Pentru ce sa faci 3 luni, dar cu posibilitatea daca, daca in fiecare 2 saptamani se ajusteaza si asa. 2 saptamani e cu risc mai mic atat pentru consumatori, cat si pentru operatori.”

In proiect nu se spune nimic despre fluctuatiile de pe piata valutara de la noi si cum acestea vor influenta tarifele la carburanti. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica ne-a comunicat ca va veni cu o pozitie mai tarziu. Parlicov considera ca situatia de criza poate fi depasita prin ridicarea acestor tarife plafon impuse de autoritati.

Victor PARLICOV, FOST SEF ANRE: “Singura solutie este ca preturile sa fie liberalizate, sa nu fie stabilite preturi plafon, pentru ca acum sufera cel mai mult nu sunt companiile mare transnationale, dar sunt alea mici.”

Scandalul preturilor mari la combustibil s-a declansat la inceputul acestei veri, dupa ce ANRE a stabilit tarife de aproape 20 de lei pentru un litru de benzina – un record de pret pentru ultimii ani. Acest lucru a indignat soferii, care au iesit repetat in strada sa protesteze.

Atunci, Pavel Filip i-a sugerat agentiei sa suspende majorarea, lucru care s-a si intamplat peste noapte. La urmatoarele majorari, la fel s-a renuntat, dupa ce Ministerul Economiei a cerut asta prin instanta de judecata.