Prietenii de altadata ai lui Vlad Filat, acum membri ai guvernului PD. Alexandru Tanase, unul din fondatorii PLDM, redevine sef pe justitie dupa 6 ani, iar fostul sef al lui Filip, ex-premierul Iurie Leanca ii va fi acum acestuia subaltern

Dupa 6 ani, Alexandru Tanase revine in aceeasi functie pe care a detinut-o in Guvernul Filat.

In 2007 Alexandru Tanase s-a numarat printre membrii fondatori ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. Din 8 decembrie 2007 pana la iesirea din partid, in 2011, el a fost prim-vicepresedinte al PLDM.

Din iulie 2007 pana la aprilie 2009, Tanase a fost presedinte al fractiunii PLDM in Consiliul Municipal Chisinau. Din septembrie 2009 pana in mai 2011 Alexandru Tanase a fost ministru al Justitiei in Guvernul Filat.

La 10 aprilie 2011, la Congresul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Tanase si-a dat demisia si a parasit partidul. Atunci, in locul lui, in functia de prim-vicepresedinte a fost numit Iurie Leanca.

Astfel, incepand cu aprilie 2011 pana in mai 2017, Tanase a fost presedinte al Curtii Constitutionale din Republica Moldova, la expirarea mandatului fiind succedat de Victoria Iftodi.

Iurie Leanca a devenit membru PLDM in 2009, iar in 2011, dupa plecarea lui Tanase din PLDM, Iurie Leanca vine in locul sau. Din 2009 pana in 2013 a fost prim-viceprim-ministru si ministru al afacerilor externe si integrarii europene al Republicii Moldova in Guvernul Filat.

Dupa demisia Guvernului Filat, la 23 aprilie 2013 a fost numit prim-ministru interimar al Republicii Moldova prin decretul presedintelui Nicolae Timofti. Ulterior, a fost propus de PLDM pentru un mandat intreg de sef al executivului, iar la 15 mai 2013 a fost desemnat prim-ministru.

Pe 10 decembrie 2014 Guvernul Leancă şi-a dat demisia odată cu validarea alegerilor noului parlament. Cabinetul Leancă a fost în exerciţiu până în februarie 2015.

Pe 28 ianuarie 2015, Iurie Leancă a fost desemnat de Nicolae Timofti prim-ministru. La 12 februarie 2015, guvernul premierului desemnat Iurie Leancă nu a primit votul de încredere al parlamentului Republicii Moldova, pentru învestirea executivului votand doar 42 de deputati

Pe 26 februarie 2015, Iurie Leancă a anunţat că se retrage din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Acesta si-a creat propriul partid, PPEM, iar grupul lui parlamentar face alianta de guvernare cu PD.

