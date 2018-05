Prietenul barbatului care a fost batut mortal in fata unui club de noapte din capitala, este politist la INP, sustin procurorii, iar acolo se afla si fratele victimei. Imagini video din fata clubului de noapte - VIDEO

Ieri, pe site-ul deschide au fost facute publice imagini video de pe camerele de supraveghere din seara in care Sergiu, barbatul de 30 a fost ucis in bataie in fata unui centru comercial din capitala, unde se afla si clubul de noapte.

Totusi, altercatia nu poate fi deslusita din imaginile respective. De pe prima camera de supraveghere se pot observa niste imbranceli, iar in a doua cum cineva bate cu picioarele un barbat. Acelasi portal sugereaza ca bataia nu a fost provocata de catre luptatorii K1.

Contactati de PRO TV, atat politia cat si procuratura, ne-a spus ca nu detin astfel de imagini. Potrivit lui Stefan Saptefrati, seful Procuraturii Chisinau, victima era impreuna cu fratele sau, cu un prieten, care este angajat al INP, dar si cu trei tinere.

Ieri, Sergiu a fost condus pe ultimul drum. Si-a luat ramas bun de la el si amicul sau, care este politist si care a fost in acea seara la club, insa acesta a refuzat sa fie filmat.

Acum o saptamana, Sergiu era la clubul de noapte unde sarbatorea ziua de nastere a unui prieten de-al sau. Sotia sa ne-a povestit ca dupa petrecere s-ar fi iscat o cearta in fata localului, iar Sergiu ar fi fost batut crunt de un luptator K1. Dupa ce a stat cinci zile in coma, vinerea trecuta, el s-a stins pe patul de spital.