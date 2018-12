Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca intentia Moscovei de a ierta moldovenii care au depasit termenul de sedere daca revin in Moldova, este o incercare de amestec in treburile interne ale tarii - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL RM: ”Nu am facut cunostinta si cu o nota oficiala in acest sens, dar daca este adevarat, poate fi calificata ca a o interventie in campania electorala a Federatiei Ruse.”

Ieri, Serviciul Federal de Migratie anunta ca moldovenii stabiliti in Rusia vor fi scutiti de sanctiuni daca vor reveni acasa in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si apoi se vor intoarce la munca nu mai devreme de luna martie. Masura ar fi fost luata la solicitarea presedintelui Igor Dodon, sustinut vadit de partidul socialistilor de la noi.