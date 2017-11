Prima camera senzoriala pentru copiii cu autism a fost deschisa la un centru privat din capitala. Ehipamentul a fost adus din Maria Britanie si a costat peste 7 mii de euro - VIDEO

A fost bucurie mare la astazi la un centru pentru copii cu autism. Acolo a fost deschisa o sala de jocuri. Asa ca micutii au explorat fiecare coltisor. Matei Guzun a fost atras de o tabla cu jocuri. Baiatul are 7 ani, sufera de autism, si mereu este hiperactiv.

“Mie imi place sa lucrez. Tu lucrezi? -La Facebook, comunic cu oamenii. Si despre ce comunicati? - Despre toate."

Matei insa a indragit si microfonul PRO TV.

“Cand am sa cresc mare vreau sa devin reporter la PRO TV.”

Acest baiat are 7 ani, iar din cauza autismului are un nivel de dezvoltare asemenea unui copil de 3 ani, spun parintii.

“Sasa. Cati ani ai? - 7 ani.”

Alexandru IACOB, PARINTE: “In tarile dezvoltate exsita asa sali unde copii se relazeaza la noi in tara nu sunt create conditii.”

Brega OCTAVI, ANALIST COMPORTAMENTAL: “Ei sunt foarte incantati de bule, acesta este ca o recompesa pentru el de a lucra, de a indeplini ceva chiar daca nu-i place, el va fi motivat stiind ca dupa asta vine.”

Aliona DUMITRAS, FONDATOAREA CENTRULUI: “Daca pe copii ii deranjeaza auzul noi nu o sa oprim aparatele, facem o desinbilizare. Avem tuburi cu bule, glob ratativ, vor asculta diferita muzica cascade.”

Sub supraveghera terapeutului copii vor petrece in camera senzoriala zilnic, in jur de 30 minute. Aici vor invata sa-si controleze simturile.

Olga GUZUN, REPREZENTAT CENTRU: “Ei sa fie expusi la lumina ca ei sa se obisnuiasca cu lumina puternica sau anumite jocuri. El primeste placerea, se calmeaza si-si cunoaste propriul corpu.”

Amenajarea salii a costat peste 7 mii de euro. Banii au fost colectati in cadrul Clubului Internatioanal de Femei din Republica Moldova.

Maria MARINUTA, VICEPRESEDINTELE IWCM: “Echipamentele au fost aduse din Marea Britanie. Vreau sa cred ca de beneficiile acestei camere se vor bucura acei care vin la terapii sau acei care au auzit de centru.”

Centrul a fost deschis in 2013, fiind finantat de parintii ai caror copii sufera de autism. In total 45 de copii din Chisinau frecventeaza acest centru.