“Prima Casa”, din spatele cortinei. Economistii pun riscurile in fata beneficiilor, vorbind de o schema de spalare de bani. Ministrul Finantelor nu comenteaza - VIDEO

Ion Dulgher este economist. Claudia – manichiurista. Sunt casatoriti de doi ani si locuiesc cu chirie. La inceputul acestei saptamani au decis sa depuna actele pentru finantare.

Ion DULGHER: ”Pe cont propriu am studiat, am analizat ofertele, am vazut ofertele si de la alte banci.”

Au ochit un apartament cu doua camere in sectorul Ciocana. Costa 30 de mii de euro si, cum aportul initial e de 10 la suta, acum tinerii trebuie sa scoata 3 mii de euro din buzunar.

Ion DULGHER: “- Doi tineri in Moldova care sunt casatoriti si activeaza in Chisinau, cred ca pot sa isi stranga intr-un anumit timp daca isi doresc asta.”

Claudia DULGHER: “- Mai faci un eveniment, ceva dupa nunta, ca ma rog, traim in Moldova si banii nu cad din pod.”

Termenul de rambursare al creditului ipotecar este de pana la 25 de ani. Familia este constienta ca dobanda este fluctuanta, dar crede ca banii ramasi dupa achitarea ratei lunare la banca, le vor ajunge sa isi asigure existenta.

Ion DULGHER: “25 la suta merg pentru achitarea creditului, din bugetul familiar lunar.”

Prin Programul Prima Casa lansat de Guvern, tinerii ar economisi in jur de 10 mii de euro in cei 25 de ani de credit, decat daca ar lua un imprumut in afara proiectului.

Calculele au fost facute anterior de expertii economici care au pus pe aceeasi balanta oferta statului si cea a bancilor. Economia vine din comisioane mai mici si garantia statului la dobanda imprumutului. Astazi, alti analisti lanseaza ideea ca proiectul ar fi, de fapt, o schema dubioasa.

Veaceslav NEGRUTA, FOST MINISTRU AL FINANTELOR: “S-ar putea sa fie o inginerie speciala de spalare si legalizare a anumitor fonduri folosind acest proiect Prima Casa. Experienta de pana in 1999 arata ca garantiile emise de stat s-au transformat in datorii.”

Banuieli ar trezi si cele trei banci carora li se permite sa acorde finantare beneficiarilor. La toate, BNM a impus masuri de supraveghere speciala inca din 2015.

Veaceslav NEGRUTA, FOST MINISTRU AL FINANTELOR: “Pana in ziua de azi nu a fost rezolvata la aceste 3 banci problema transparentei actionariatului.”

Programul vine sa faca viata usoara anumitor politicieni cu interese in sectorul imobiliarelor, crede fostul ministru al finantelor in guvernul Filat. In opinia acestuia, programul va inversa tendinta de ieftinire a apartamentelor.

Un alt risc la care s-ar expune persoanele care vor sa beneficieze de acest credit partial garantat de stat, este ca se pot trezi la un moment dat datornici unei alte banci, decat celei contractate initial. Se intampla pentru ca legea actuala permite cesionare acestor credite. Eligibili proiectului sunt persoanele de pana la 45 de ani care nu au detinut nicio locuinta in ultimul an.

Veaceslav NEGRUTA, FOST MINISTRU AL FINANTELOR: “Ceea ce inseamna ca Prima Casa ar putea fi nu prima, ci a doua sau a treia sau a patra.”

Conditii speciale in cadrul acestui program au fost create pentru bugetari, despre care anterior, Vlad Plahotniuc spunea ca va incerca sa gaseasca solutii pentru subventionarea a 50 la suta din dobanda la credit achitata.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Bugetarii vor beneficia de conditii preferentiale in cadrul programului Prima Casa deoarece au salarii mai mici decat cere proiectul. Pentru ei au fost alocate 20 de milioane de lei subventii din bugetul de stat. In aceasta categorie ar intra medici, profesori, politisti sau functionarii publici. Nu se stie deocamdata in ce consta garantiile speciale care le vor fi oferite.”

Veaceslav NEGRUTA, FOST MINISTRU AL FINANTELOR: “Noi vorbim de bugetari, oameni care se afla in serviciul public si iau anumite decizii. In cazul in care sefii lor ii ajuta sa obtina un credit, oamenii devin dependenti de acesti angajatori.”

Am incercat sa obtinem o reactie de la ministrul de finante, Octavian Armasu, care insa a refuzat sa ne vorbeasca.

“- Noi am vorbit cu domnul Negruta...Nu am sa comentez ce a spus Negruta.Nu veti comenta absolut nimic? ”

Proiectul a devenit functional, luni, 26 martie. Trei zile mai tarziu, Pavel Filip anunta ca au fost depuse peste 100 de cereri de finantare la banci.