Prima ninsoare a adus cu ea si primele incasari pentru comerciantii de sanii. Acestea au aparut deja in magazine, dar si in piete, alegerea insa nu este prea mare - VIDEO

Prima ninsoare a adus cu ea si primele incasari pentru comerciantii de sanii. Acestea au aparut deja in magazine dar si in piete, alegerea insa nu este prea mare. Comerciantii spun ca vor aduce mai multe imediat ce zapada se va asterne intr-un strat mai gros. Chiar daca in vanzare au fost scoase putine modele, cumparatori au fost chiar din primele zile.