Prima ninsoare - cosmar pentru localnicii din Vladivostok. Ghetusul de pe strazi a facut masinile sa patineze. Autoritatile anunta peste 300 de accidente rutiere - VIDEO

Astfel de imagini puteau fi vazute ieri la orice colt in Vladivostok. De parca ar fi fost amenajat un pationar in aer liber in tot orasul, masinile alunecau pe strazi.

”Pleaca de acolo!”

Soferii care incercau sa urce un deal – nu aveau nici o sansa. Iar un barbat chiar a sarit din automobil in incercarea de a-l opri. In cele mai multe cazuri, masinile se loveau una de alta. Nu doar accidentele au creat probleme si nervi, ci si ambuteiajele kilometrice.

Din cauza zapezii si poleiului de pe strazi, se circula foarte incet. Pentru acesti tineri insa blocajul in trafic a fost motiv de a dansa in mijlocul drumului. Soferii care au avut de suferit dau vina pe autoritatile locale.

”Nu au aruncat (n.r.- pe drum) cu nimic si nu s-au pregatit din timp. Masini de deszapezire nu erau aproape nicaieri.”

Politia a anuntat 350 de accidente rutiere, iar procuratura a inceput verificarile la primaria din oras pentru a afla de ce nu a putut fi previnita aceasta situatie.