Prima platforma cinematografica din Moldova. Actorii si regizorii moldoveni vor putea primi oferte de joburi in filme. Vezi cum functioneaza platforma online Cinehub.md

Cinematografia moldoveneasca pe cale de a fi revolutionata. In acest scop un grup de cineasti si-au propus sa aduca investitii de milioane in filmele moldovenesti datorita unei pllatforme online-Cinehub.md. Pe acest site actorii si regizorii moldoveni vor putea primi oferte de joburi in filme. Platforma urmeaza a fi lansata pana la sfarsitul acestui an.