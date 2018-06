Prima reactie a judecatoarei Rodica Berdilo, dupa ce a declarat nul scrutinul din capitala: "Am citit comentarii pe Facebook in care ma injositi, ma intrebati daca am parinti, daca am rusine, daca-mi dau seama ce-am facut..." - VIDEO

Mesajul Rodicai Berdilo a fost publicat astazi de Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Centru pe pagina de facebook a institutiei.

DECLARAȚIE RODICA BERDILO: “Am citit comentarii pe Facebook (care nu este menţionat în Codul electoral, dar care este urmărit de toţi) în care mă înjosiţi, mă insultaţi, mă întrebaţi dacă am părinţi, dacă am ruşine, demnitate, dacă-mi dau seama ce-am făcut, dacă pot dormi noaptea? Vă răspund: Da, am şi eu părinţi...”

Dupa ce ii multumeste mamei sale, despre care spune ca este pedagog, pentru educatie, Berdilo sustine ca nu s-a lasat influentata de vocile care strigau la usa, adica de protestatari.

DECLARAȚIE RODICA BERDILO: “...m-am condus strict şi fără excepţii de prevederile legii, în speţă Codul Electoral, care prevede la art.47 alin.(8) că în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală, cuvântul cheie fiind ”nici un fel.”

Rodica Berdilo mai scrie ca valul de critici care s-a starnit dupa decizia de invalidare a alegerilor afecteaza demnitatea sa si imaginea intregii justitii. Totodata aceasta sustine ca in presa au aparut stiri despre ea, dar nimeni nu a intrebat-o direct cine este. Asta desi reporterii nostri au incercat sa o caute, dar li s-a spus de fiecare data ca ea nu este la munca.

Si Judecatoria din sectorul Centru a scris ca se pronunta impotriva atacului la persoana si a amintit ca si in Austria alegerile prezidentiale au fost anulate in 2016. Magistratii nu scriu insa, ca motivul era acolo faptul ca peste 700 de mii de voturi prin corespondenta au fost numarate gresit, in timp ce diferenta dintre cei doi candidati era foarte mica.

La Chisinau motivul au fost live-urile pe facebook facute in ziua scrutinului de Andrei Nastase care au opbtinut in suma peste 250 de mii de vizualizari. Iar expertii si observatorii au criticat asta pe motiv ca nu este clar din ce regiuni sau tari au fost vizionate transmisiunile si de cate persoane.

Potrivit Ziarului de Garda, Rodica Berdilo a devenit judecator prin decretul lui Nicolae Timofti si la doar cateva zile dupa numirea in functie a plecat in concediu de ingrijire a copilului. A revenit abia in aprilie anul trecut.

In declaratia sa de avere e scris ca in 2017 a fost remunerata cu peste 130 de mii de lei. Impreuna cu sotul detine doua apartamente, un garaj si un automobil Hyundai Elantra, fabricat in 2002.