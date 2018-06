Prima sedinta a consilierilor municipali dupa alegeri a inceput cu scantei. Socialistii au parasit sala, furiosi ca unii consilieri au incercat sa introduca pe ordinea de zi cateva proiecte noi - VIDEO

Dupa o pauza de patru luni, consilierii municipali s-au convocat in sedinta pentru a dezbate cele 39 de proiecte incluse pe ordinea de zi. Daca din start acestia s-au felicitat pentru ca au revenit la munca, in scurt timp au aparut neintelegeri, in special intre socialistul Ion Ceban si presedintele sedintei de astazi, liberal-democratul, Andrei Colai.

“Am votat ca cele 8 proiecte sa fie excluse de pe ordinea de zi. A doua oara sa voteaza acelasi proiecte. Aratat-i regulamnet. DVS faceti abuz, eu sunt consilier si propun, nu puteti propune, v-ati incalzit la mare.”

In timp ce unii consilieri doreau sa fie votate doar proiectele incluze pe ordinea de zi, altii insistau sa fie adaugate si alte subiecte. Pentru ca nu s-a gasit un numitor comun, socialistii au cerut o pauza de 10 minute. Insa, ulterior majoritatea dintre ei nu au mai revenit la sedinta. Ceban l-a acuzat pe Colai ca incalca regulamentul.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Nu a fost plasat pe site, a fost propus pe site. Trebuie sa mergem pe ordinea de zi pentru ca avem multe proiecte, cineva insista pentru ca doua, trei proiecte pentru el sau pentru altii, proiectele de doua ori nu se voteaza.”

In replica, consilierul PLDM spune ca nu a facut nicio abatere de la regulament si ca socialistii se incapatineaza si nu vor lucreze.

Adrian COLAI, CONSILIER PLDM: “Vin si se duc, nu-i place a plecat,dar iata asa cand te pui cu ei in poara si-i spui ce trebuie sa face nu-i convine. Sa terminam cu sourile astea ca oamenii se uita ca nu am facut nimic, avem primar ales, consiliu ales si nimic nu se intampla.”





Unii consilieri i-au acuzat pe socialisti ca au blocat intentionat sedinta, avand propriile interese.

Vlad BULAT, CONSILIER PPEM: “Colegii nostri care nu sunt prezenti care s-au prezentat ei nu sunt gata sa se expuna, nu stiu cum sa procedeze din aceste considerente s-au retras.”

Ion CEBANU, CONSILIER PL: “Asta sa intampla datorita socialistilor care au cautat cum sa faca cum sa dreaga si sa blocheze sedinata, au vazut ca nu sunt consilieri din alta parte constatam acest lcuru. ”

Alti consilieri cred ca amanarea sedintei a fost o decizie corecta odata ce se dorea dezbaterea unor subiecte necunoscute de ei.

Ilian CASU, CONSILIER PN: “Aceasta abordare netransparenta mie personal, nu-mi place, daca le dau voie sa discutam. Pana acum a fost o vacanta sarcastic electorala si nu ne-am intronit.”

In cele patru luni in care consiliul municipal nu s-a convocat, s-au adunat peste 2 mii de proiecte care trebuie dezbatute de urgenta, spune primarul interimar, Ruslan Coderanu.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Eu spun ca maine se va discuta cu o decizie mai buna si vor vota proiecte necesare pentru cetateni. Nu exclud ca este si un amestic politic, interese de partid, cu toate ca spun ca nu-i asa insa , lucra daca nu era.”

Ion STEFANITA, CONSILIER INDEPENDENT: "Sunt proiecte de arenda si de privatizare care stau la murat."

In cele din urma, consilierii au decis sa convoace maine o noua sedinta, la care vor dezbate proiectele de pe ordinea de zi votata astazi.