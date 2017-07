Prima sedinta de judecata in cazul fostului ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc, amanata: a lipsit procurorul - VIDEO

Prima sedinta de judecata in cazul fostului ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc a fost amanata. Asta deoarece a lipsit procurorul. Aflat in arest la domiciliu, Chirinciuc a venit astazi in instanta insa a evitat presa. Nu a rasuns la intrebarile jurnalistilor si a plecat in fuga.