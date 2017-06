Prima sedinta de judecata in cazul micutei care ar fi fost vanduta unei nemtoaice. Parintii sustin ca bebelusul urma sa fie dus la tratament, iar procurorii insista ca fetita era perfect sanatoasa - VIDEO

Inculpatii- parintii micutei, dar si nemtoaica au fost adusi astazi in sala de judecata. Toti trei se declara nevinovati.

“Totul este o minciună. Nu am planificat să fug şi să-mi vând fetiţa, cu atât mai mult. Nu este dovedit. Nu au nicio dovadă. ”

Anterior, nemtoaica fusese condamnata la 2 ani de inchisoare in Germania. Si tatal copilului a fost judecat si chiart a stat dupa gratii 6 ani, fiind eliberat in 2016. Potrivit procurorilor micuta urma sa fie vanduta nemtoaicei, iar ea urma sa o adopte ulterior. In urma anchetei, s-a stabilit ca parintii ar fi primit un avans.

Elena CERUTA PROCUROR, PROCURATURA PENTRU COMBATEREA CRIMINALITATII ORGANIZATE: “Prin trasfer 100 de euro. Potrivit fisei medicale copilul este sanatos.”

Pe 15 februarie, nemtoaica a incercat sa iasa din tara, cu bebelusul de 12 zile, prezentandu-le politistilor de frontiera o procura semnata de tatal copilului precum ca nou-nascutul merge la un un tratament in Germania. Parintii copilului, care mai au 3 copii minori, dar si nemtoaica risca detentie pe viata.