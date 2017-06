Prima sedinta de judecata in cazul micutului din Balti care ar fi fost vandut unei nemtoaice: tatal copilului si femeia din Germania au stat anterior la puscarie. Detalii din dosar - VIDEO

UPDATE 14:45 Procurorii le-au prelungit cu inca 30 de zile mandatele de arestare celor trei inculpati.

Dosarul in acest caz a ajuns in instanta la inceputul lunii, iar astazi are loc prima sedinta de judecata. Inculpatii, tatal si mama micutului, dar si nemtoaica au fost adusi in sala de judecata.

Tatal copilului a fost judecat anterior si a ispasit o pedeapsa cu inchisoare timp de 6 ani, fiind eliberat in 2016.

Micutul care urma sa fie vandut nemtoaicei se afla intr-un centru de plasament din capitala, iar ceilalti trei copii ai celor doi soti se afla intr-un centru de plasament din Balti.

In cadrul urmaririi penale, procurorii au stabilit ca parintii fetitei, care au 26 si 28 de ani, s-ar fi inteles cu nemtoaica sa-l vanda imediat dupa nastere. Pe 15 februarie, femeia a incercat sa iasa din tara,cu bebelusul de doar 12 zile, prezentandu-le politistilor de frontiera o procura semnata de tatal copilului precum ca nou-nascutul merge la un un tratament in Germania desi era sanatos. Parintii copilului, care mai au 3 copii minori si nemtoaica au fost retinuti in aceeasi zi. Ei risca detentie pe viata.