Prima sedinta de judecata in cazul omorului de la Straseni a fost amanata. Au lipsit inculpatii, care nu s-au prezentat in instanta deoarece in penitenciar este zi de baie - VIDEO

Joi este zi de baie la penitenciarul nr 13, asa ca inculpatii nu au fost adusi la Judecatoria Straseni. Mama victimei spune ca motivul nu i se pare pertinent.

MAMA FETEI: “Umblu prin straseni si n-au nicio frica, parca eu i-am omorat copilul, nu ei.”

Mai mult, familia fetei ar fi amenintata.

MAMA FETEI: “Mai am un copil si fata mea a fost anuntat prin telefon ca o sa fie omorata ca Cristina.”

Potrivit procurorilor, avocatii inculpatilor cer ca acestia sa fie judecati prin procedura simplificata, deoarece si-ar fi recunoscut o parte din vina, iar asta le-ar reduce din pedeapsa.

Iurie MARGINEANU, AVOCAT: ”In cazul nostru 20, iar daca sunt minori – 10 ani, plus facilitatile, inca din 10, inca o treime mai jos."

Cei trei suspecti de 17, 15 si 14 ani sunt detinuti in penitenciarul 13, iaral patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani de la Straseni a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi, ar fi fost ucisa de iubit si amicii sai. Expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.