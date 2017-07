Prima sedinta de judecata in dosarul Chirtoaca a avut loc cu usile deschise. Procurorii au cerut suspendarea primarului, insa sedinta a fost amanata - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Ori voi fi achitat si ma intorc cu fruntea sus la primarie, ori daca voi fi condamnat si nedrept, atunci automat nu mai pot intra./Nu trebuie nimeni pe mine sa ma suspende, eu am demnitatea mea si stiu cum sa ma comport intr-o asemenea situatie.”

Solicitarea facuta de procurorul anticoruptie, mai nou, Victoria Furtuna...va fi examinata maine.

“- Procurorul este prezent, Victoria Furtuna. - Oo, alt procuror.”

“- Demersul privind suspendarea provizorie a primarului Chirtoaca. Poftim, luati. - Puneti acolo.- Luati. - Nu multumesc. - Domnul avocat, va rog frumos.”

Avocatii primarului nu au venit astazi la judecatorie pe motiv ca au fost anuntati abia ieri si nu ar fi reusit. Cel din oficiu nu cunoaste cazul, motiv pentru care magistratul a decis amanarea sedintei in care se va discuta inclusiv despre suspendarea din functie a lui Chirtoaca.

Victoria FURTUNA, PROCUROR ANTUCORUPTIE: “Inlaturarea persoanei de la functie ce o detine pt a elucida careva tergiversari, sau examinari injuste.”

Primarul insista ca dosarul in care este vizat este unul politic si a fost trimis in judecata, fara ca macar sa-l fi rasfoit pe tot.

Victoria FURTUNA, PROCUROR ANTUCORUPTIE: “A facut cunostinta cu toate 3 volume, reiterez toate 3, desi el spune ca nu.”

Mai mult, potrivit edilului, instanta de la Buiucani ar fi presata sa ia o decizie pripita, iar incalcari s-ar face la fiecare pas. Nu exclude ca I se vor mai inainta si alte acuzatii.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Faptasii initali apar in dosar ca martori. Aceia care au falsificat licitatiile, cei care au facut toate aceste lucrui apar ca martori.”

Ieri, Partidele europene ALDE si PPE au emis o declaratie in care pun la indoiala faptul ca justitia este corecta in Moldova, referindu-se la acest dosar. Dorin Chirtoaca este cercetat in dosarul parcarilor cu plata, fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva.