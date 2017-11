Prima transa din cele 100 de milioane de euro din partea UE ar urma sa ajunga la Chisinau la inceputul lui 2018, daca autoritatile vor respecta conditiile impuse de UE - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Avem de realizat cate 10 conditii pentru fiecare transa. Dupa realizarea conditionalitatilor vom primi si banii.“

Cele 100 de milioane dintre care 40 sunt sub forma de grant, iar 60 imprumut, ar urma sa fie transferae incepand de anul viitor. Un memorandum a fost semnat in acest sens la Bruxelles. Moldova insa trebuie sa indeplineasca mai multe conditii impuse de UE, care sunt legate de reformarea sistemului de justitie, sectorul bancar si lupta impotriva coruptiei.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Noi deja in mare parte, din cele pentru prima transa, le-am realizat si vom continua, pentru ca este in interesul nostru.”

Europenii cer Chisinaului sa tina cont de recomandarile Comisiei de la Venetia, care inainte de aprobarea votului mixt, afirma ca tara noastra nu este pregatita pentru un asemenea sistem electoral.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Am asigurat partenerii ca sistemul electoral va fi pus in functiune intocmai respectand normele democratice.”

Cele 100 milioane de euro din partea Uniunii Europene, urmau sa ajunga in Moldova pana la sfarsitul acestui an. Dupa ce cativa europarlamentari au criticat guvernarea de la Chisinau pentru aprobarea sistemului mixt, Bruxelles-ul a decis ca Republica Moldova va primi, totusi, ajutorul financiar din partea Uniunii Europene. Oficialii europeni insa au pus conditii stricte - banii sa fie cheltuiti corect, transparent, in plus sa fie implementate reformele promise. Atoritatile de la Chisinau vorbeau atunci de niste proceduri tehnice, din cauza carora banii sunt transferati cu intarziere.