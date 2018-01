Prima versiune a autoritatilor in cazul tragicului accident din apropiere de Anenii Noi, in urma caruia un copil de 2 ani si alte patru persoane s-au stins pe loc, iar doua femei se zbat intre viata si moarte. Imagini de la fata locului

Potrivit primelor informatii, soferul de la volanul unui Audi, care circula cu viteza excesiva, ar fi incercat o depasire, a intrat pe contrasens si a intrat in plin intr-o Dacia care venea pe directia opusa a carosabilului. Impactul a fost atat de puternic, incat ambele masini au fost facute zob si au ajuns intr-un sant, iar motorul uneia dintre ele a zburat la cativa metri distanta.

Cinci persoane au murit pe loc. Printre morti este si un copil de doar 2 ani. Alte doua femei, aflate in stare extrem de grava, au fost transportate la spitatul de Urgenta din capitala.

A fost nevoie de interventia salvatorilor pentru a scoate dintre fiare cadavrele celor 5 persoane decedate.

Potrivit politistilor care se afla acum la fata locului si investigheaza circumstantele in care s-a produs accidentul, in Audi s-ar fi aflat in acel moment 2 persoane, iar in Dacia 5 persoane. Cele doua femei care se zbat intre viata si moarte se aflau in Dacia.

Revenim cu detalii.