Prima zi a Silviei Radu la primarie. Vezi care a fost primul lucru pe care l-a facut - VIDEO

Silvia Radu s-a instalat astazi in fotoliul primarului suspendat. Venita cu punga de detergenti de-acasa, Radu a pasit in birou, doar dupa ce acesta a fost curatat. Noul primar interimar a spus ca toate lucrurile lui Dorin Chirtoaca au fost puse in cutii sigilate. Astazi ea a studiat organigrama primariei si spune ca va propune un sir de schimbari saptamana viitoare. Totodata, a negat acuzatiile socialistilor si liberalilor ca ar fi omul democratilor.