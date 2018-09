A sunat clopotelul in scolile din tara. Noul an de studii a inceput cu emotii, zambete si multe flori. Elevii au venit de dimineata la careu, bucurosi ca ii asteapta o noua etapa, plina de provocari - VIDEO

Alexandra Snegur este eleva in clasa a VII-a. De dimineata, cu dispozitie buna si toate fortele adunate in vacanta s-a pornit la scoala.

Alexandra SNEGUR, ELEVA: “Am emotii, fiindaca prima zi de scoala este o amintire foarte placuta.”

Pentru ca in zilele de scoala orasul este foarte aglomerat, drumul ei nu e deloc simplu. E nevoita sa se trezeasca mai dimineata pentru ca uneori nu incape in troleibuz si il asteapta pe urmatorul. Astazi i-a mers.

Alexandra SNEGUR, ELEVA: “Astazi sunt mai putini, de obicei elevii se pornesc pe la 8:00- 8:10.”

Ne-a povestit ca ii place matematica, asa ca abia asteapta sa inceapa lectiile.

Alexandra SNEGUR, ELEVA: “Ma bucur ca mi-am revazut prietenele. Asatzi ne vom distra ca de maine vom fi seriosi, incep lectii noi.”

Desigur, cei mai emotionati au fost picii din clasele primare care isi purtau cu mandrie ghiozdanele si visurile facute de acasa.

“Vreau sa invat, sa stiu tabla inmultirii, sa citesc, sa scriu, sa stiu multe.”

“Sa ascult educatoarea sa primesc note bune si vreau sa invat mult. Ce vrei sa devii cand o sa cresti mare ? Prezident!”

Si parintii au fost coplesiti de emotii, unii s-au simtit din nou elevi.

Andrian TODERASCU, PARINTE: “Astazi merg prima zi la scoala. Ei aveau grija, punctuali de dimineata, s-au pregatit foarte increzuti in sine, de azi elevi.”

Invatatorii spun ca si-au planificat multe activati cu copii si sunt gata sa inceapa munca.

Ana CEBAN, INVATATOARE: “Copilasii au venit impreuna cu parintii, avem o atmosfera de sarbatoare, sunt curioso sa afle ceva nou.”

Dupa careu, toti au mers in clase la lectii. Unii s-au bucurat si spun ca isi doresc sa invete mai mult, altii si-ar fi dorit sa mai stea acasa.

“Sunt pregatita pentru cunostinte noi si nerabdatoare sa flu lucruri noi care imi vor fi utile in viata.”

Cei mari au promis solemn sa invete mai mult si mai bine.

“De anul acesta vreau mai mult sa invat, mai multe cunostinte sa am. Anul trecut am stat mai mult cu prietenii, anul acesta vreau sa ma apuc de invatat.”

Ala CAZACU, PROFESOARA: “Urmeaza astazi dupa lectii sa mai converseze intre ei, sa povesteasca tot ce au de povestit ca de maine sa ne apucam de carte."

Ina Cazac este eleva in clasa a X-a. A fost destul de trista sa-si revada doar sase din cei 26 de colegi. Multi au plecat peste hotare. Asa ca si ea se gandeste sa plece imediat dupa bacalaureat.

Ina CAZAC, ELEVA: “Am hotarat sa raman in liceu pentru ca sa termin 12 clase pentru ca am in planuri sa plec peste hotare si acolo ca sa gasesti de lucru fara bacalaureat e imposibil. Am decis impreuna cu parintii sa plec pentru ca aici viitor nu-i.”

La prima lectie elevii au vorbit despre marele scriitor, Ion Druta. In acest an in clasa intai au mers 35 de mii de copii. Pentru ca sarbatoarea lor a coincis cu aniversarea PRO TV, picii au avut o urare.