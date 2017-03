Primaria a gasit trei terenuri unde ar putea fi depozitate deseurile din oras. Pe unele dintre ele sunt case de locuit, iar autoritatile sunt gata sa ofere in schimb apartamente in capitala

Primaria a gasit trei terenuri unde ar putea fi aruncate deseurile din oras, in locul gunoistii de la Bubuieci. Este vorba despre portiuni de pamant private, care ar putea fi cumparate sau inchiriate. Pe unele sunt case de locuit, iar municipalitatea este gata sa ofere in schimb apartamente in capitala. Totul pentru ca oamenii de acolo sa faca loc unei gropi cu gunoi temporare.