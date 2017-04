Primaria a ratat aproape 1 milion de euro - sustine compania responsabila de amenajarea parcarilor cu plata la Chisinau si insista prin judecata sa i se permita sa continue sa implementeze proiectul

Intr-un comunicat al companiei responsabila de amenajarea parcarilor cu plata in capitala se arata ca pentru proiectul din RM EME Parkleitsystem GmbH vine cu 100% investitie de finantare a proiectului parcarilor cu plata la prima etapa de la 4,5 mln. euro si va amenaja nu mai putin de 25 de mii de locuri de parcare. EME Parkleitsystem GmbH va face o investitie considerabila in procurarea sistemului IT de operare integrat a parcarilor cu plata care va asigura gestionarea lor, amenajarea cu indicatoare si marcaje, procurarea automobilelor echipate pentru sistemele de blocare si evacuare, echipamentul de verificare a platilor, precum si alte cheltuieli legale de modul de functionare a sistemului de parcare. Initial, la Chisinau, EME Parkleitsystem GmbH va angaja si instrui peste 400 de persoane.

Din momentul semnarii contractului investitiile deja depasesc suma de circa 400 de mii de euro.

Referitor la actiunea de judecata initiata de EME Parkleitsystem GmbH impotriva Consiliului Municipal de a obliga ca acesta sa aprobe Regulamentul local, este dreptul companiei ca aceasta investind deja in proiect, iar partenerul public tergiverseaza executia si realizarea proiectului.

Ce tine de redeventa oferita partenerului public, din conditiile stabilite in caietul de sarcini si Decizia Consiliului Municipal Chisinau din 02.10.2014, redeventa a fost stabilita de minimum 5% din cifra de afaceri. EME Parkleitsystem GmbH in oferta prezentata a propus o redeventa de 10% din cifra de afaceri, care este de 2 ori mai mare decat cea pe care a stabilit-o autoritatea publica locala, indiferent daca compania va opera profit sau pierderi, ea o va plati. In conformitate cu planul de afaceri, aceasta cifra ar constitui suma de 1 590 000 de lei pe luna.

Conform contractului redeventa va fi transferata lunar in bugetul local, incepand din prima luna de activitate operationala. Suma totala a redeventei preconizate transferului in bugetul local pentru anul 2016 urma sa fie 19 000 000 lei, fapt care a fost ratat, scrie in comunicat.

Rezidentii blocurilor locative situate in zonele parcarilor cu plata, vor primi permise de parcare gratuita ceea ce le va permite sa parcheze gratuit pe strazile municipiului in zona sa rezidentiala. In ceea ce priveste taxa de administrare pentru eliberarea permisului de parcare gratuita (500 de lei si 2500 de lei), mentionam, ca acest subiect tine exclusiv de competenta autoritatilor publice locale. Contractul semnat nu prevede incasarea in contul partenerului privat sume pentru eliberarea permisului de parcare gratuit. In plus, contractul nu prevede oferirea locurilor de parcare cu plata in curtilor blocurilor de locuit sau de colectarea platilor in acest sens.

In fiecare zona cu parcari vor fi amenajate locuri de parcare pentru persoane cu dezabilitati, care vor fi gratuite.