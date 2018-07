Primaria ar putea da in judecata compania care a privatizat aproape jumatate din statiile de asteptare din Chisinau si nu le repara pentru ca se afla in faliment: "Aici le fac, acolo le strica"

VIDEO IN CURAND

Chisinaul are restante la capitolul statii de asteptare. Majoritatea sunt deplorabile, recunoaste primaria si observa trecatorii indignati.

“De aici le fac, de aici le farama, aici intrebarea e cu doua colturi.”

“Trebuie de facut, da cine sa faca? Nu avem stapan.”

“- Si cand ploua ce faceti? - Stau in ploaie, nu ma deranjeaza, imi place ploaia.”

De vina s-ar face compania Epamedia, care s-a angajat ani buni in urma sa investeasca 2,5 milioane de euro pentru costructia a 302 de statii, in schimbul plasarii gratuite de publicitate. Contractul spunea ca firma trebuia sa asigure mentenanta pavilioanelor pana in 2022, lucru care nu s-a mai facut, pentru ca a intrat in faliment, inca in 2014. Scaparea primariei este ca nu a reziliat acordul la timp, pentru a-si revendica aceste statii.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPORT CHISINAU: “La data de 19 ianuarie 2017, contractul de parteneriat public privat a expirat. Durata contractului a fost prelungita automat cu 5 ani, deoarece intentia nu a fost anuntata de catre parti cu cel putin 12 luni inainte de expirarea celor 10 ani contractuali.”

Si cum firma a intrat in insolvabilitate, nimeni nu se mai preocupa de acele statii. Asa ca astazi, primaria a dispus crearea unei comisii, in frunte cu viceprimarul Nistor Grozavu, care sa clarifice aceasta situatie.

Valeriu BOGDAN, SEF DIRECTIA ASISTENTA JURIDICA, CHISINAU: ”Daca nu vom gasi un numitor comun cu acest agent economic, o sa gasim toate posibilitatile de reziliere a contractului, iar daca nu, pentru o buna mentinere a acestor statii, noi vom fi gata sa mergem si instantele judecatoresti, chiar daca acestea sunt de drept international.”

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Eu vreau sa vad care sunt statiile respective, pentru ca nimeni nu poate sa imi zica care sunt acele statii publice si care ale companiei. Eu daca intervin astazi la o statie care nu ne apartine, compania poate sa mearga in instanta si eu nu vreau sa merg prin litigii grele internationale.”

Pana lucrurile vor fi puse la punct, Codreanu promite ca din 2019, va fi alocata anual o suma pentru reparatia statiilor de asteptare. Pana acum nu erau prevazute in bugetul municipal bani pentru acest lucru, pavilioanele cele mai distruse, fiind carpite din economiile administratiei locale.

In Chisinau sunt in jur de 700 de statii de asteptare, dintre care 300 sunt gestionate de compania de publicitate Epamedia. Cea din urma nu a raspuns apelurilor noastre repetate.