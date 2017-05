Primaria capitalei cere Centrului Anticoruptie sa audieze si conducerea companiei austro-ungare in dosarul parcarilor cu plata - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Presupun ca nu sunt cercetati, nu sunt anchetati si de asta ei traiesc intr-o lume paralela. Asta e situatia la zi, traim lumi paralele.”

Primarul spune ca firma austro-ungara ce urma sa gestioneze parcarile cu plata din oras, nu ar fi de acord cu decizia de suspendare a contractului semnat in 2015, pentru ca ei nu ar fi vizati in ancheta procurorilor.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Fac referire la un acord de protectie a investitiilor dintre Republica Moldova si Austria din anul 2002 si nu exclud ca vor cere prejudicii calculate pana la suma de 200 milioane euro.”

Tocmai de aceea, Dorin Chirtoaca cere procurorilor anticoruptie sa-i ancheteze si pe ei. In replica, CNA-ul spune ca investigheaza cazul sub toate aspectele.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Vom confirma inca o data companiei autro-ungare despre suspendarea contractului.”

Edilul sustine ca viceprimarul ar fi semnat contractul de parteneriat public-privat, fara ca el sa stie si nu isi asuma vreo vina pentru acest fapt. Cu toate acestea ii considera nevinovati pe Nistor Grozavu si Igor Gamretki.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Sa plecam de la reaua credinta a viceprimarului si a grupului de lucru nu ar fi corect.”

Intre timp, sef-interimar la Directia Transport a fost numit pretorul sectorului Centru, Oleg Poiata. Cine il va inlocui pe Nistor Grozavu deocamdata nu se stie.

In prezent, 11 persoane sunt cercetate penal pentru depasirea atributiilor de serviciu si abuz in dosarul parcarilor cu plata. 7 dintre acestea au primit recent mandate de arest. Doar viceprimarul Nistor Grozavu este in arest la domiciliu.

Seful directiei transport Igor Gamretki, un fost consilier municipal, milionarul Alexandru Pincevschi si reprezentantii a 3 firme de parking sunt dupa gratii.