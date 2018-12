Primaria indeamna parintii sa imbrace costume de Mos Craciun si sa distreze copiii la matinee, ca sa nu cheltuie prea mult pentru serbari - VIDEO

Cristina este mama unei fetite care merge la o gradinita din capitala. Ea spune ca parintii deja au inceput sa colecteze bani pentru cadouri, iar in scurt timp urmeaza sa decida cat vor plati pentru actorul care va juca rolul lui Mos Craciun la matineu.

Cristina, MAMA: “Pana cand nu stiu, 50 de lei pentru cadouri. Parintii care sunt in comitetul parintesc, se uita, dau propuneri, in orice caz nu pentru dulciuri.”

Autoritatile din Chisinau au decis sa ajute parintii sa economiseasca, chemandu-i tot pe ei sa devina Mosi Craciuni. Sau sa-i invite pe functionarii de la primarie.

Codreanu propune ca de la anul, in loc sa organizeze matinee in gradinite, educatorii ar putea duce copiii la teatru. Unii ar fi de acord ca serbarile sa fie organizate in afara gradinitelor, pentru ca cei mici nu se distreaza in cadrul serbarilor, ci se streseaza.

SINCRON: Olesea, MAMICA: “E plictisitor deja in fiecare an la gradinita, ar fi bine sa-i mai scoata undeva.”

Nicolae, TATA: “Ar fi o idee mai interesanta, teatrul, e un loc unde ei s-ar odihni si ar privi ceva interesant. Matineul, intr-un fel reprezinta insitutia, ei se pregatesc, e un mini-stres pentru ei.”

Altii, insa, cred ca pustii se simt bine la matinee si invata sa vorbeasca in fata publicului.

“E un lucru foarte frumos, copii invata multe poezii, le place, se distreaza.”

Roman, TATA: “Totdeauna copii cred intr-o poveste, la spectacole copii mai merg.”

Functionarii de la Primarie s-au gandit sa trimita copiii la teatre, de sarbatori, dupa ce ar fi primit plangeri de la parinti ca li se cer bani pentru matinee. Totodata, asta ar fi o metoda de a sustine institutiile de cultura, crede primarul interimar.