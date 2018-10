Primaria nu si-a pregatit sania de cu vara, asa ca daca iarna aceasta da o ninsoare mai puternica, orasul s-ar putea cufunda in zapada: "Nu inteleg de ce s-a intamplat asta" - VIDEO

Utilajele pe care le are acum Exdrupo nu vor reusi sa curete orasul daca va ninge, spune seful intreprinderii, Adrian Boldurescu. El sustine ca masinile sunt vechi si se strica destul de des.

Adrian BOLDURESCU, SEFUL INTREPRINDERII “EXDRUPO”: “Rog pe primarul general sa implice mult mai activ in procurarea utilajelor deoare ce este o incertitudine totala, noi iarna asta este riscul sa nu facem fata in cazul caderilor abundente.”

Boldurescu sustine ca desi inca in luna iulie s-au alocat 12 miloane de lei, pentru a fi cumparate 10 utilaje, prima etapa a licitatiei s-a desfasurat abia astazi. Asa ca functionarii au incercat sa stabileasca cine dintre ei este vinovat de aceasta taraganare.

Vitalie BUTUCEL, SEFUL DIRECTIEI TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Eu am venit cu initiava, Exdrupo si-a cautat de treaba nici nu si-a facut griji pana acum pentru asta.”

Adrian BOLDURESCU, SEFUL INTREPRINDERII “EXDRUPO”: “Nu inteleg de ce s-au intamplat asta.”

Vitalie BUTUCEL, SEFUL DIRECTIEI TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Acum cineva isi face griji pe loc drept, tot anul nu am auzit nimic inclusiv de la Exdrupo am auzit diferite sa nu continua caietul de sarcini.”

Acuzatiile care au curs din ambele directii, deopotriva, l-au derajat pe primarul-interimar.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Exdrupo si directia sa se clarifice intre ei ramaneti cu ei, sa nu mai fie ping pong ei sunt oameni maturi.”

Primarul interimar spune ca o solutie ar fi ca utilajele de deszapezire sa fie inchiriate de la agentii economici.

Valeriu BOGDAN, SEF DIRECTIA JURIDICA A PRIMARIEI: “Acesta procedura se face prin achizitie,. Exdrupo va arenda.”

Acum Exdrupo, are 87 de utilaje pentru deszapezire. Ultimele cateva au fost cumparate cu patru ani in urma, dar cele mai multe din ele sunt vechi si o buna parte din iarna sunt in reparatie.