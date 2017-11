Primaria poate toca in continuare crengile doborate de ninsorile din aprilie. Un tocator a fost adus din Italia si a costat bugetul primariei aproape doua milioane de lei - VIDEO

Primaria nu va mai trebui sa stea la mila agentilor economici pentru a toca in continuare crengile doborate de ninsorile din aprilie. Acum Directia Spatii Verzi are propriul tocator. Acesta a fost adus din Italia chiar in aceasta dimineata si a costat bugetul primariei aproape doua milioane de lei. Acum muncitorii promit ca in mai putin de doua luni mormanele de ramuri depozitate pe stadioane vor disparea.