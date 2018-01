Primaria vrea sa le gaseasca ac de cojoc soferilor care isi lasa masinile pe marginea carosabilului: ar putea lua amenda si sa le fie si evacuate automobilele - VIDEO

De aproape sapte ani, proiectul, care prevede evacuarea masinilor parcate aiurea, se prafuieste in birourile functionarilor. Primaria insa spera ca in 2018, documentul, in sfarsit, va ajunge in atentia Guvernului.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: „Sunt prevazute amenzi si situatii de evacuare a vehiculelor. Sper sa fluidizeze traficul din Chisinau. Ar fi cazul asa cum in tarile Europene toti care incalca legea sa poarte raspundere pentru aceasta.”

Pana atunci insa, drumarii asa si vor avea de furca cu soferii nedisciplinati.

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: „Judecand dupa caciula de nea de pe acoperis, dar si dupa zapada din jurul ei, masina a stat parcata in acest loc de mai bine de o saptamana. Eact asa zlte zeci de masini sunt presurate pe strada Alba Iulia, blocand astfel circulatia dar simasnele de deszapezire.”

Soferii au pareri impartite.

Primaria spune ca va depune in zilele urmatoare un demers la Guvern pentru a examina proiectul de urgenta.