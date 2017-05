Primarul capitalei Dorin Chirtoaca, retinut pentru 72 de ore pentru trafic de influenta, in dosarul parcarilor cu plata, pledeaza nevinovat. Ce spune avocatul edilului - VIDEO

In comunicatul de presa emis aseara de catre CNA se spune ca Dorin Chirtoaca i-ar fi dat indicatii viceprimarului capitalei sa semneze contractul cu firma austro-ungara, fara avizul Consiliului Municipal. Intr-o conferinta de presa organizata la 10 zile dupa retinerea lui Nistor Grozavu si a sefului Directiei Transport, cercetati in acelasi dosar, primarul spunea ca nu stie nimic despre semnarea contractului.

4 MAI 2017

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Nici Directia Transport si nici viceprimarul de ramura nu mi-a comunicat mie personal despre semnarea contractului. Lucrul acest l-am aflat din cererea prealabila a companiei austro-ungare cu privire la pretentiile vis-a-vis de implimentarea proiectului."

In comunicatul CNA se mai spune ca primarul ar fi avizat ilegal certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrarilor si ar fi participat la trucarea licitatiilor avand o intelegere cu firma austro-ungara. In schimbul semnarii contractului, Chirtoaca ar fi urmat sa primeasca 13 la suta din veniturile companiei. Avocata primarului spune ca acesta pledeza nevinovat.

Tatiana IOVU, AVOCATA LUI DORIN CHIRTOACĂ: „El pledeaza nevinovat.”

Viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, seful directiei transport, Igor Gamretchi, un fost consilier municipal, milionarul Alexandru Pincevschi si reprezentantii a 3 firme au fost retinuti pe 25 aprilie intr-un dosar pornit in cazul parcarilor cu plata care urmau sa fie amenajate in Chisinau.

Ulterior Grozavu, Gamretchi si Pincevschi au fost transferati in arest la domiciliu, procurorii precizand ca acestia colaboreaza cu ancheta. Consilierul municipal Ghenadie Ivascenco se afla in continuare in izolatorul CNA.

Toti se declara nevinovati. Infractiunile de care sunt banuiti Grozavu si Gamretchi se pedepsesc cu pana la 10 ani de inchisoare, iar in cazul primarului, care este banuit de trafic de influenta legea prevede de la 3 la 7 ani.