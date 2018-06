Primarul de Bacioi cere azil politic pentru familia sa. Salari spune ca deputatul democrat Constantin Tutu l-ar fi santajat si ar fi facut presiuni pentru ca nu le-a oferit functii consilierilor PD. Reactia democratului - VIDEO

Vitalie SALARI, PRIMAR COMUNA BACIOI: “De fiecare data am fost amenintat si santajat cu agresiune. Imi este frica pentru viata mea si a familiei mele si, in acest context, am peste 8 dosare penale fabricate la comanda PD.”

Vitalie Salari, ajuns edil de Bacioi pe listele Partidului Liberal, ii acuza pe consilierii locali PD si PSRM ca l-ar constrange. De curand, acesta a aderat la Partidul Unitatii Nationale, perioada care a coincis, spune el, cu momentul in care deputatul Constantin Tutu ar fi facut presiuni asupra sa ca sa ofere democratilor functiile de viceprimar si secretar general al Consiliului – membrilor PD.

Vitalie SALARI, PRIMAR COMUNA BACIOI: “S-a confirmat ca interesul lor este de a pune mana pe putere si nu de a aduce bunastare.”

Salari spune ca s-a trezit intr-o situatie in care ii este frica pentru familia sa, iar politia nu reactioneaza, pentru ca ar fi dirijata de formatiunea aflata la guvernare. Acesta mai sustine ca nu poate sa faca un pas, fara sa fie santajat sau agresat. Asa ca solicita azil politic pentru sotie si copii.

Vitalie SALARI, PRIMAR COMUNA BACIOI: “In cadrul primariei Bacioi avem o situatie incordata si permanent ne asteptam la actuini banditesti de la deputat PD care sta in spate si dirijeaza.“

Constantin Tutu, deputatul democrat vizat ii sugereaza edilului de Bacioi sa se adreseze la politie.

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Primarul din Comuna Bacioi el mereu are conflicte cu mine. Ultima data cand l-am sunat ca sa inaugurez un teren de joaca in comuna Bacioi, el nu a raspuns la telefon. Dupa aia nu am mai vorbit. Si daca incerc sa fac ceva in Bacioi, el intotdeauna saboteaza.“

Iar purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari, califica acuzatiile drept declaratii politice, lipsite de probe. Serviciul de presa al socialistilor nu ne-a raspuns la telefon.Vitalie Salari a ajuns primar in anul 2011, fiind reales si la scrutinul din 2015.