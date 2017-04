Primarul de Basarabeasca si-a petrecut sarbatorile acasa. Cimpoes a fost eliberat si plasat in arest la domiciliu - VIDEO

Valentin CIMPOES, PRIMAR BASARABEASCA ”Nu pot să-mi exprim recunoştinţa pentru susţinerea pe care mi-o acordaţi. Sunt recunoscător... tuturor. Mă adresez tuturor primarilor din ţară: nu trebuie să vă vindeţi, nu trebuie să vă umiliţi.”

Valentin Cimpoes, primar din partea partidului lui Renato Usatii, a fost retinut acum o luna,fiind suspectat de neglijenta in serviciu. Aceasta ar fi ignorat mai multe demersuri ale politiei intr-un caz de viol care a iesit la iveala in decembrie 2016. Victima ar fi cerut in nenumarate randuri ajutorul autoritatilor locale, insa nu ar fi primit nici un raspuns. Primarul risca pana la sase ani de inchisoare.