Primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat la puscarie in dosarul BEM, acuza ONG-urile: "Sunteti niste afaceristi. Cand eu o sa ajung la guvernare, lucru care se va intampla foarte curand, o sa ..." - VIDEO

"Adresare către ONG-urile pentru drepturile omului din Moldova - sunteţi nişte afacerişti, care nu plătiţi impozite statului", a scris Sor pe facebook.





"Cand eu o sa ajung la guveranare, lucru care se va intampla curand, o sa adopt o lege prin care activitatea ONG-urilor va fi considerata ilegala Atunci, o sa mergeti sa lucrati pe camp, la fabrici...", a mai spus Sor.

Anterior, ONG-urile media au condamnat si si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu afirmatiile cu caracter amenintator la adresa jurnalistilor ale primarului de Orhei. Acestea au semnat o declaratie in care i-au sugerat lui Sor ca in cazul in care este nemultumit de activitatea unui jurnalist, sa se planga la Consiliul de presa si sa nu recurga la amenintari.

Ilan Sor urmeaza sa fie audiat la procuratura municipala dupa ce vinerea trecuta a declarat intr-un filmulet video ca ii va pedepsi pe jurnalistii care scriu scarboseni despre el. Oamenii legii spun ca au pornit o ancheta pe acest caz si i-au indemnat pe jurnalistii care se simt amenintati de cineva, sa depuna plangeri la procuratura.

Pe 21 iunie 2017, Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in penitenciar de tip semiinchis, insa dupa pronuntarea sentintei de catre Judecatoria Buiucani, primarul de Orhei a fost eliberat din arest la domiciliu.

Pana la pronuntarea sentintei definitive el se va afla sub control judiciar.

Procurorii spun ca Ilan Sor ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat.