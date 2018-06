Primarul din Bacioi spune ca PD "doreste sa puna mana pe localitatea sa", iar Constantin Tutu face presiuni asupra lui: i-ar fi solicitat functia de viceprimar si cea de secretar al Consiliului

Primarul comunei Bacioi, Vitalie Salari, face apel catre organizatiile internationale si solicita azil politic ambasadelor acreditate la Chisinau, mentionand ca atat el, cat si familia sunt in pericol. Primarul sustine ca deputatul democrat Constantin Tutu, dar si consilieri locali din Partidul Democrat si din Partidul Socialistilor fac presiuni asupra sa. Astfel, spune Vitalie Salari, are de suferit nu doar el si familia, dar si locuitorii din Bacioi, care i-au exprimat votul liber in cadrul alegerilor locale din 2015, scrie ipn.md. Deocamdata nu am reusit sa luam o reactie de la PD.