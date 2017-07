Primarul din Sangera, gasit impuscat in cap in propria casa: "Am auzit racnetele mamei lui". Versiunea politistilor - suicid

Liuda LUNGU, VECINA: “Am auzit racnetele mamei lui. - Locuieste impreuna cu el? - Da, da, locuiesc intr-o ograda. Se auzeau bocete.”

Maria AVRAM, VECINA: “Duminica trecuta l-am vazut, era foarte suparat. Ce a avut, cred ca nici sotiei lui nu i-a spus.”

Porivit politiei, Mihai Lari, in varsta de 55 de ani, s-ar fi impuscat in cap in aceasta dimineata, chiar in fata casei.

Verisor: “ - Unde a fost gasit? - In casa. - In casa sau? - Pe scari, iesind din casa. - Dar ce credeti ca l-a determinat? - Nu stiu. - De cine a fost gasit? - Nu stiu.”

Rudele sunt ingrozite de cele intamplate.

Constantin CAZACU, VERISOR: “E un soc.”

”Nu era el omul cela care sa aiba asa tendinta sa faca lucrul asta.”

”Nepotul ieri zicea: bunica el mergea pe stadion, vesel, dadea noroc cu copii ceea.”

“Tot timpul a fost cu ochii pe noi, de mititei, la scoala.”

“Nu demult mi-am petrecut si eu sotul si stiu ce durere e asta, mare.”

Oamenii legii au deschis o cauza penala.

Igor POPA, ADJUNCTUL PROCURORULUI GENERAL, CHISINAU: “Nu avem semne ca ar fi fost comisa o infractiune de omor, dar toate versiunile vor fi verificate.”

In 2009 Mihai Lari a fost seful Directiei Implementare si supervizarea proiectelor in cadrul Direcţiei Generale „Transport public si cai de comunicatii” a Consiliului municipiului Chisinau.

In 2015. Mihai Lari a fost ales primar la Sangera fiind candidatul Partidului Liberal. Mai ocupase aceasta functie din 1993 pana in 1999.