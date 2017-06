Primarul Dorin Chirtoaca a facut astazi primele declaratii dupa arestarea sa: "Nu am facut niciun trafic de influenta. Declaratiile lui Grozavu sunt cotradictorii, cred ca si dumnealui a incurcat ceva" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR: "Conform legii, nu am dreptul sa comunic nimic, rog sa nu insistati cu declaratii.

Nu am facut niciun fel de trafic de influenta, nu am facut decat sa-mi indeplinesc treaba.

Constiinta mea este curata, sper sa pot convinge si organele de drept de acest lucru.

Faptul ca s-a spus aceste lucruri nu au nicio relevanta si sunt si absurde unele declaratii.

Atunci cand m-au arestat nici nu am stiu despre ce este vorba, timp de o luna m-am documentat si am vazut si eu de ce sunt acuzat.

Nu am comis nicio fapta ilegala. O sa solicitam in continuare sa fiu eliberat, nu am pe cine influenta pentru ca nu am facut nimic ilegal."

Dorin Chirtoaca, intrebat despre declaratiile lui Grozavu:

"Acolo sunt contradictii in declaratiile lui Grozavu. Unele lucruri nu au nicio relevanta, cred ca si dumnealui s-a incurcat. Nu urma sa iau niciun procent nimic."