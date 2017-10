In 7 zile, gheretele din Gradina Publica „Stefan cel Mare" ar urma sa dispara. Nistor Grozavu a semnat o dispozitie pentru evacuarea lor

Primaria anunta ca Pretura sectorului Buiucani va fi cea care va informa proprietarii gheretelor despre faptul ca trebuie sa le evacueze pana la sfarsitul saptamanii. Daca nu vor respecta solicitarea autoritatilor locale, gheretele vor fi evacuate fortat.





Potrivit lui Grozavu, in Gradina Publica exista 64 de gherete si tarabe. In cazul a 36 dintre ele, autorizatiile expira la sfarsit de an, asa ca nu vor mai fi prelungite. In cazul celorlalte, se vor cauta solutii, a declarat primarul interimar pentru Pro TV.

Acum doua saptamani, la sedinta guvernului, premierul Pavel Filip a cerut ca din Gradina Publica sa dispara gheretele.