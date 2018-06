Ruslan Codreanu, despre venirea lui Andrei Nastase in fruntea primariei: "Eu nu as veni in situatia in care vine Nastase la primarie. Sunt sefi de directii care ar trebui sa plece, dar nu vor" - VIDEO

Ruslan Codreanu spune ca in cele cinci saptamani cat a asigurat interimatul functiei de primar s-a convins ca lucrurile in interiorul institutiei sunt destul de subrede.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “A fost o perioada foarte grea, cum am venit multi au scris cereri sa plece in concediu. Nu as vrea sa vin nici in situatia complicata care vine Nastase.”

Cea mai complicata situatie pe care o va mosteni Nastase, spune Codreanu e ca nu are aici o echipa pregatita. Mai ales ca multe directii nu au sefi sau conducerea acestora se schimba des.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Este greu sa mergi pe acelasi masaj, cand se schimba. Sunt sefi care ar trebui sa plece, sunt constatari. Bunul simt ar trebui sa prevaleze. Avem hotarari de depune in functie fostii. In directii este complicat. Asa ca il sfatuiasc pe Nastase sa-si faca echipa.”

Iar faptul ca partidul din care face parte Nastase nu are niciun consilier municipal, l-ar putea impiedica sa-si realizeze planurile, crede primarul interimar.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Atunci cand esti primul pe lista si tragi vreo 15 consilieri si ai voturi in consiliu municipal, ce faci fara consilieri."

Ruslan Codreanu va ramane primar interimar pana in momentul in care Andrei Nastase va fi investit in functie. El spune ca nu stie ce va face dupa asta si ca va decide ulterior daca va mai ramane la primarie sau nu.