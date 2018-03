Silvia Radu: "Avem tombleroane la fiecare colt." Primarul interimar a cerut sefului de la Autosalubritate sa gaseasca alt loc pentru tomberoane, deoarece strica imaginea orasului - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Vazand in plina strada platouri, unde oameni merg cu o lipsa totala de sanitarie. In Chisinau cand mergi cum as lua cosul de gunoi din bucatarie si l-as pune in mijlocul casei. Nu stiu cui a fost idee de amplasa tomberoanele oribile.”

Vorbind despre tomberoane Silvia Radu s-a cam balbait si a pronuntat cuvantul gresit.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Aceste tombleroane, tomberoane.”

Gafa a fost observata imediat de liberalul Lilian Carp, care i-a facut observatie pe facebook postand si o poza cu o ciocolata tobleron si un tomberon. Dupa solicitarea Silviei Radu, in doua luni Regia Autosalubritate urmeaza sa gaseasca alt loc pentru tomberoanele din strada.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Daca aveti nevoie de doua luni dar revizuiti complet viziunea asupra tomberoanelor. Este anormal intr-un oras european tomberoanele sa fie in mijloc de oras.”

Proaspatul sef de la Regia Autosalubritate, fostul comisar al orasului Eugeniu Axentiev, crede ca locul platformelor de gunoi nu este in fata blocurilor.

Eugeniu AXENTIEV, DIRECTOR INTERIMAR REGIA “AUTOSALUBRITATE: “Orasul arata asa cum ati spus dvs. Conform legii toate platformele ar trebui sa amplasate in interiorul blocului.”

Pe locuitorii capitalei nu-i deranjeaza tomberoanele din strada si nu vad unde ar putea fi stramutate acestea si unde sa fie aruncat gunoiuiul.

“Da cui incurca, e bine.”

“Daca al da o alternativa sanatoasa mai putem vor da asa.”

“In zona data e foarte bine eu aici locuiesc ce sa fac unde sa le pun gunoiul. Dar daca in curtea? - Le voi duce mai aproape de primarie. Deja prea s-a apucat ia de concediar si de mutat.”

“Nu exista ca asa sau asa e bine. Noi incercam sa ne facem casa noastra mai frumoasa.”

A reactionat pe facebook si candidatul liberalilor Valeriu Munteanu, care anterior a fost si Ministrul Mediului. El i-a reprosat Silviei Radu ca vrea sa aduca gunnoiul din nou in blocurile de locuit, ca pe timpul Uniunii Sovietice.

Tot astazi Silvia Radu si-a criticat subalternii ca nu stiu cum sa astupe gropile din oras si s-a plans si pe sistemul de canalizare si scurgerile pluviale. Pentru aceste initiative un consilier liberal a acuzat-o pe Radu ca face campanie electorala pentru localele din 20 mai.

Silvia Radu a anuntat ca nu stie daca va candida pentru Primaria Chisinau. Pana acum 3 partide s-au anuntat candidatii la sefia capitalei. PPDA se va avanta in cursa electorala cu Andrei Nastase, PL cu Valeriu Munteanu, PSRM cu Ion Ceban, iar democratii spun ca vor sustine un candidat unic al principalelor partide de dreapta.