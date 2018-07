Un raport de audit a scos la iveala mai multe nereguli din primaria Chisinau. Bani cheltuiti pentru combustibil destinat unor autospeciale, care nu erau functionale sau sume exagerate pentru vopsirea tevilor sunt doar cateva dintre ele - VIDEO

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Masinele Hako, care le aveti DVS, de maturat blocurile desi se aflau in perioada de reparatie au inregistrat deplasari esentiale si au fost decontat benzina de aproape 16 mii de lei, in jur 718 ore sunt devierele de GPS.”

Raportul de audit cu privire la activitatea Directiei Locativ Comunale, la care s-a referit astazi primarul interimar, Ruslan Codrean a scos la iveala si alte nereguli.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Inclusiv cand se vopseste tevile din subsol, s-au decontat 80 de mii de lei.”

Astfel, Codreanu a cerut sefului Directiei Locativ Comunale sa prezinte un raport in care se explice cum se cheltuie banii in institutia pe care o conduce. Ion Burdiumov a dat de inteles ca nu el ar fi cel responsabil, intrucat a preluat functia in aceasta primavara, iar neregulile ar fi fost facute inca anul trecut, totusi acesta spune ca va investiga situatia.

Fost sef de la Directia Locativ Comunala, Petru Gontea, care anul trecut si-a dat demisia la indemnul Silviei Radu, sustine ca responsabili de banii cheltuiti pentru combustibil s-ar face intreprinderile municipale, in gestiunea carora erau autospecialele respective.

Referitor la sumele exagerate pentru vopsirea tevilor, Gontea afirma ca anul trecut, institutia pe care o conducea nu avut un astfel de contract. Tot astazi, Ruslan Codreanu si-a certat subalternii si la capitolul disciplina. Si asta pentru ca cineva dintre angajatii primariei ar fi plecat mai devreme de la munca.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Va tenionez sa nu lucrati pana la 4, voi verifica disciplina muncii nu suntem in concediu avem multe probleme.”