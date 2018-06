Primarul interimar Ruslan Codreanu sustine ca astazi a fost ultima sedinta de la primaria Chisinau pe care a prezidat-o. Acesta spune ca cel mai probabil va pleca: "Poate in parlament, director la gradinita" - VIDEO

“Da. Dar de ce voi iarasi despre trist.”

Astazi primarul interimar a spus ca pentru ultima data a prezidat sedinta de la primarie, desi instanta inca urma sa se pronunte privitor la validarea alegerilor. Anterior fiind intrebat ce va face dupa venirea noului primar, Ruslan Codreanu spunea ca nu e decis si e nevoie sa-si consulte colegii de partid, astazi insa a avut insa un alt raspuns.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Nu, eu nu vreau sa raman, asta e, dar nu. Nu plec maine. Mai am cateva proiecte. Saptamana asta mi-am propus sa merg la gradinite.”

Ruslan Codreanu spune ca nu se va intoarce in Consiuliu Municipal alaturi de colegii sai de la PPEM insa are alte planuri.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: "Eu nu stiu unde o sa fiu poate ma duc la ONG, poate in parlament, poate ma apuc de caritate sau poate director la o gradinita, il i-au si pe domnul Casu, ca il doare sufletul pentru gardinita.”

Primarul interimar spune ca il asteapta pe Andrei Nastase sa-i incredinteze carma primarie.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Eu nu am facut jocuri sau speculatii politici de cand am venit. Dar aici au loc anumite jocuri pe care eu nu vreau sa le inteleg nici nu vreau sa le analizez. Eu de doua saptamani astept sa vina la lcuru.”

Ruslan Codreanu i-a dat cateva sfaturi lui Nastase. I-a sugerat sa nu se grabeasca sa schimbe sefii de directii si cei ai intreprinderilor municipale, asa cum a facut Silvia Radu. El spune totusi ca aceasta i-a dat afara pe cei care erau de peste 20 de ani in functie si nu-si indeplineau onest obligatiunile.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: "Nu ar trebui sa mergem pe asta.Maine daca cade o creanga cine va fi de vina. Nu trebuie sa generalizam, am venit eu, toti jos. Eu inteleg confortul de a lucra cu oamenii din echipa mea, dar sunt criterii dupa care sa te conduci. Nu vii ca padurarul si tai. Domnul Nastase sa inceapa cu consolidarea aparatului primariei, oamenii in resurse umane, oamenii in achizitii.“

Ruslan Codreanu a fost numit viceprimar pe probleme sociale in luna noiembrie, aproape in acelasi timp cu Silvia Radu si a devenit primar interimar dupa ce aceasta si-a dat demisia.