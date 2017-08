Primarul orasul Sangera, condus pe ultimul drum. La funeralii au fost colegi din PL, care nu pot sa inteleaga ce l-ar fi determinat sa-si puna capat zilelor: “Nimeni nu a auzit impuscatura“ - VIDEO

“Pacat ca foarte tanar, a fost un gospodar pentru Sangera noastra.”

“Cumetra mi-a spus ca mama lui l-a gasit. Cand cumetra a iesit afara.Incerca cumva sa il salveze. - Da.”



Sotia, mama si feciorii primarului erau ravasiti de durere. In drum spre cimitir, cortegiul funerar s-a oprit la primarie unde colegii de partid au tinut discursuri, cu mai multe semne de intrebare.



Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Nimeni nu a auzit impuscatura, de ce nu s-a gasit glontele, de ce impuscatura e sub unghi, difera de intrare si iesire.”

“A fost un foarte bun crestin, nu putea sa faca asa ceva. Nu inteleg, este o enigma.”



De altfel, nici localnicii nu pot sa inteleaga de ce primarul lor si-a pus capat zilelor.



Pavel SULA, VERISOR: “Pe dansu l-a adus situatia ca el a fost nevoit si de multe ori a fost amenintat.”

“Nici un primar nu are dusmani? Toti au, are si el, numai nu-i cunoaste de aproape.”



“Se straduia pentru orice si sa faca ceva in viitor.”



“Scoala cand a fost dumeanlui, el o inceput sa o faca, avem drumuri frumoase, avem canalizare, avem gaz.”



“Au mai fost primari, dar nu asa ca dansul.”

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “De fiecare data cand ne intalneam prima intrebare, cand ne apucam de intrarea in Sangera. - Ati dat ochii si cu presedintele partidului. - L-am vazut. - Ati schimbat niste vorbe? - Nu prea. - E cam tensionata situatia. - Nu stiu.”

Mihai Lari a fost inmormantat cu preot desi in cazul persoanelor care se sinucid, randuiala bisericeasca nu permite.

“Este binecuvantare Mitropoliei de a oficia randuiala. - Familia s-a adresat la Mitropolie? - Da.”

Primarul orasului Sangera a fost gasit mort duminica dimineata. Acesta s-ar fi impuscat in cap cu pistolul pe care il detinea legal. Procurorii au deschis un dosar penal pentru determinare la suicid. Motivele care l-ar fi determinat sa recurga la acest gest nu se cunosc deocamdata. Mihai Lari a fost ales primar la Sangera in 2015, fiind candidatul Partidului Liberal. Mai ocupase aceasta functie din 1993 pana in 1999.