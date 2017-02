Potrivit meteorologilor miine se prevede cer predominant noros, izolat sunt posibile precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie. Noaptea si dimineata izolat se va produce ceata slaba.

Pe drumuri se va forma ghetus.In cursul noptii, in nord se asteapta minus 4 grade, iar ziua vor fi plus 4 grade.Potrivit meteorologilor in urmatoarele zile vremea se incalzeste simtitor. Maximele ajungand pana la 11 grade.