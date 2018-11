Primea pacienti fara programare, iar pentru asta lua sume uriase de bani. Un medic din Cantemir, retinut de CNA. Schema pusa la cale de acesta - FOTO

Potrivit CNA, medicul ar fi pus la cale o schema prin care obtinea sume enorme de bani de la pacienti. Acesta primea persoane fara programare, efectua ecografii, iar pentru asta cerea sume mari de bani.

Toti banii primiti de la pacienti, ii punea in buzunar fara a oferi vreun bon de plata, sustin procurorii.

Ofiterii CNA au facut perchezitii in biroul, in masina, dar si la domiciliul medicului. In cabinetul acestuia au fost gasiti peste 12.000 de lei, in automobil - 14.000 de lei, iar in locuinta sa - 50 000 de lei, 6 500 de euro si 400 de dolari. In timpul retinerii, medicul nu a putut sa le spuna procurorilor de unde avea acei bani.

Medicul a fost retinut pentru 72 de ore si este cercetat pentru abuz in serviciu. Daca va fi gasit vinovat risca pana la 10 ani de puscarie.