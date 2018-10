Primele declaratii ale fostului politist de frontiera Gheorghe Petic, acuzat de viol. Procurorii cer mandat de arestare pe numele lui: "O sa fiu Braguta 2. Transmite-i lui Nastase sa ma scoata de aici" - VIDEO

Gheorghe PETIC: "Nu am violat pe nimeni. Transmite-i lui Nastase si lu Maia Sandu sa ma scoata de aici. Toata sansa ca eu sa ies la libertate este ca sa sensibilizez opinia publica, contrariul eu o sa fiu Braguta 2. V-am spus ca voi fi arestat, problema era in timp. Ei nu am violat pe nimeni si nicio studenta. Am fost numit contrabandist, iar in presa s-a scris ca eu am hartuit studente pe care nici macar nu le stiu."

Fostul politist de Frontiera, Gheorghe Petic, este invinuit de viol. Acesta a fost arestat de politia din Ungheni, dupa ce o femeie din localitate a sunat la politie si s-a plans ca ar fi fost violata de el. Petic respinge acuzatiile si spune ca acest dosar i-a fost fabricat, la comanda lui Vlad Plahotniuc.