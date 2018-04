Primele declaratii ale fotografului moldovean din Odesa, gasit impuscat pe un camp din Romania, dupa ce a fost externat din spital - VIDEO

Inainte de a fi lasat sa plece, Vadim Malogolovenko a fost ecortat de oamenii legii mai intai la Parchetul din Bistrita, dupa care la politie. Vinerea trecuta, acesta a fost audiat, iar sambata, fotograful a insotit oamenii legii in Cepari, unde a participat la reconstituire. Tanarul le-a spus astazi jurnalistilor romani ca este ok.

Vadim MALOGOLOVENKO, VICTIMA: “-Totul este ok.-Te vei intoarce in Ucraina?-In Moldova!-Ce faceati aici, afaceri?-Nu, doar calatoream.”

Tanarul a precizat ca nu merge in Ucraina, unde se afla sotia si fetita sa de 8 ani, dar si sora, ci in Republica Moldova, tara natala, pe care a parasit-o in urma cu cativa ani buni. Jurnalistii romani l-au luat la intrebari, fotograful insa nu a putut raspunde deoarece nu cunoaste romana si engleza.

“-De ce a incercat sa te omoare?-Nu inteleg.-Ti-e frica pentru viata ta?-Frica?”

Surse din ancheta au precizat ca fotograful nu va fi pus sub acuzare pentru nicio fapta penala, fiind lasat astazi sa se intoarca acasa. Anchetatorii spun ca si in acest moment, cei doi refuza sa spuna ce a dus la acel conflict violent, iar atacatorul nu-si recunoaste vina, desi asupra sa a fost gasita arma cu care a tras in fotograf.

Tot surse din ancheta spun ca Vadim s-ar teme pentru viata sa, fiind foarte vigilent si in perioada petrecuta in spital. Incidentul s-a produs acum aproximativ 2 saptamani in judetul Bistrita.

Fotograful in varsta de 31 de ani a fost gasit impuscat in camp, dupa ce amicul sau a deschis focul in directia lui, tragand de 6 ori. Atacatorul a fugit, insa a fost prins la scurt timp in Maramures.