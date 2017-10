Primele declaratii ale politistilor, pusi sub invinuire in cazul mortii lui Andrei Braguta: " Usa era blocata, nu puteam sa intervenim. Peste o ora am intrat, era in stare normala"

POLITIST: "Ma odihneam, eram in timpul liber, eu nu am vazut ce se intampla. Acolo se vede in imagini. E adevarat, era blocata usa. - Ati incercat sa interveniti si nu ati putut? - Da. Din afara era blocat, de la lacat. Am incercat sa o deschidem, insa era blocata, am fost si dupa chei, si sa desfacem, si nimic. Noi am incercat intai cu cheia si pe urma am cautat sa desfacem lacatul cu totul.

Peste aproape o ora am reusit sa intram. Era in stare normala cand am intrat.

Pur omeneste ma simt vinovat, dar asa... nu. Nu aveam cu ce deschide usa. Era blocata, nu aveam cu ce sa o deschidem. I s-a luat lenjeria pentru ca o rupea, facea funie, cred ca de aceasta i s-a luat. I-a fost data si apa si mancare, insa tot ce i se dadea, el arunca, juca fotbal cu painea."

POLITIST: "Noi am intervenit. S-a blocat usa. Am cautat chei si am adus si gata. Lacatul era incuiat si nu puteam deschide. - Va simtiti vinovat. - Nu."

Despre moartea lui Andrei Braguta s-a aflat la sfarsitul lunii august, cand parintii lui s-au plans la Pro TV ca baiatul lor ar fi fost ucis in batai in penitenciar. Autoritatile au spus ca tanarul s-a stins de pneumonie, asa cum a aratat si expertiza medico-legala. Andrei Braguta a ajuns in arest, dupa ce a fost tras pe dreapta de inspectorii de patrulare pentru depasirea limitei de viteza.

Acum cateva zile, procurorii au trimis in judecata dosarul in care patru detinuti si trei politisti sunt acuzati pentru maltrarea tanarului. Oamenii legii au publicat si imagini socante, in care se vede cum un tanar, despre care Procuratura spune ce este Braguta, este snopit in batai de colegii de celula, iar politistii privesc totul si nu intervin.